Abruzzo: Bonelli, 'continuare strada unità per costruire alternativa governo nel paese'

Roma, 11 mar. - (Adnkronos) - "In Abruzzo, Marsilio ha vinto e gli faccio i migliori auguri, ma noi manteniamo il nostro giudizio negativo sul suo modo di amministrare. A nome di Alleanza Verdi e Sinistra, faccio i più calorosi auguri di buon lavoro ad Alessio Monaco: la sua elezione a c...

Roma, 11 mar. – (Adnkronos) – "In Abruzzo, Marsilio ha vinto e gli faccio i migliori auguri, ma noi manteniamo il nostro giudizio negativo sul suo modo di amministrare. A nome di Alleanza Verdi e Sinistra, faccio i più calorosi auguri di buon lavoro ad Alessio Monaco: la sua elezione a consigliere tra le nostre file rappresenta un ponte verso un'opposizione unitaria e determinata contro le politiche della destra. L'esperienza abruzzese indica proprio questa strada: non è più il tempo delle divisioni; è essenziale proseguire su questa via unitaria. Le elezioni in Abruzzo evidenziano che uniti si è competitivi ma all’unità è necessario lavorare ad una comune intesa programmatica anche per recuperare il preoccupante voto di astensione. Pur nella sconfitta emerge un aspetto positivo: la responsabilità, che sta diventando un elemento di riflessione anche in quelle forze che ad esempio nel 2022 hanno consegnato su un piatto d'argento la vittoria alla destra e a Giorgia Meloni, presentandoci divisi". Così il co-portavoce nazionale di Europa Verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, Angelo Bonelli, a 'Specchio dei tempi' su RaiNews.

“Credo fermamente che la direzione intrapresa, dimostrata dalla vittoria in Sardegna e dalla competitività dell'ampia alleanza, sia quella giusta e possa rendere questa coalizione immediatamente competitiva dopo le elezioni europee che rappresentano un crocevia cruciale. Noi – continua Bonelli – saremo estremamente intransigenti nei confronti di una destra che vuole mettere in discussione conquiste sociali e ambientali, rubando il futuro alle generazioni che verranno. Penso ad esempio alle politiche negazioniste sul clima della destra ma anche alla situazione in Medio Oriente, alla crisi umanitaria a Gaza, che ci indigna profondamente sia come esseri umani che come rappresentanti politici".