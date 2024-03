Abruzzo: Cuperlo 'unità opposizioni strada giusta, avanti'

Roma, 11 mar. (Adnkronos) - "Non si è replicata la Sardegna. Non è accaduto nonostante una campagna elettorale che Luciano D’Amico ha condotto con tutta la passione e la competenza possibili. Senza il voto disgiunto era più difficile convincere alla scelta sul candida...

Roma, 11 mar. (Adnkronos) – "Non si è replicata la Sardegna. Non è accaduto nonostante una campagna elettorale che Luciano D’Amico ha condotto con tutta la passione e la competenza possibili. Senza il voto disgiunto era più difficile convincere alla scelta sul candidato migliore un voto di opinione che a differenza della Sardegna non ha avuto modo di esprimersi. Detto ciò, il sentiero imboccato, l’unità delle opposizioni, rimane quello giusto, e se una cosa è giusta va perseguita costruendo nel tempo il consenso necessario". Così Gianni Cuperlo su Fb.

"Adesso, per un paio di giorni vivremo l’onda dei commenti su una destra imbattibile. Ma non è così. Lo si è visto e penso che a breve lo si rivedrà. Stamane a Luciano D’Amico ancora grazie per un lavoro che continua", conclude Cuperlo.