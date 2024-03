Abruzzo: Marsilio, 'mai avuto dubbi su esito finale'

L'Aquila, 11 mar. (Adnkronos) – "Non ho mai avuto dubbi sull'esito finale di questo risultato, potrei sventolare sondaggi che sin da giugno abbiamo predisposto, sondaggi che smentiscono una narrazione un po' autoassolutoria" dei nostri avversari. Così Marco Marsilio, governatore dell'Abruzzo, commentando in conferenza stampa la vittoria alle regionali. I sondaggi di giugno "ci davano in pareggio in caso di ipotesi di campo largo", ha spiegato l'esponente di Fdi.