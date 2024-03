Abruzzo: Nevi (Fi), 'intercettiamo voto moderato in uscita da centrosinistra'

Roma, 11 mar. (Adnkronos) - “Noi siamo molto soddisfatti del risultato in Abruzzo che è il frutto di tre fattori; una classe dirigente locale che si è fatta molto apprezzare in questi anni di governo del centrodestra, la straordinaria capacità di Antonio Tajani di costruir...

Roma, 11 mar. (Adnkronos) – “Noi siamo molto soddisfatti del risultato in Abruzzo che è il frutto di tre fattori; una classe dirigente locale che si è fatta molto apprezzare in questi anni di governo del centrodestra, la straordinaria capacità di Antonio Tajani di costruire un clima interno positivo e nuovo anche nel coinvolgimento territoriale dove abbiamo percepito un entusiasmo nell’ascoltare le idee e le proposte di Forza Italia, infine, il campo largo unito ha scoraggiato i moderati, i liberali e i riformisti a sceglierlo e noi siamo riusciti a intercettare quel voto in uscita dal centrosinistra moderato”. Così commenta al Gr1 di Radio Rai l’esito del voto regionale in Abruzzo Raffaele Nevi, vicepresidente vicario del Gruppo alla Camera e portavoce di Forza Italia.

“Il modello Abruzzo -aggiunge- è positivo e da esportare in tutta Italia. Noi intercettiamo il consenso in uscita dal centrosinistra o di chi non andava più a votare scoraggiato nel non trovare una forza come la nostra, facciamo del nostro meglio per costruire le condizioni per aggiungere consenso alla nostra coalizione e non per togliere ai nostri alleati".