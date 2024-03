Abruzzo: Pagano nominato componente segreteria Fi

Roma, 11 mar. (Adnkronos) - Il segretario nazionale Antonio Tajani ha nominato il segretario regionale di Forza Italia in Abruzzo, Nazario Pagano, componente della segreteria nazionale. "Un riconoscimento al lavoro svolto da lui e da tutta la squadra di Forza Italia in Abruzzo”. Cos&igrav...

Roma, 11 mar. (Adnkronos) – Il segretario nazionale Antonio Tajani ha nominato il segretario regionale di Forza Italia in Abruzzo, Nazario Pagano, componente della segreteria nazionale. "Un riconoscimento al lavoro svolto da lui e da tutta la squadra di Forza Italia in Abruzzo”. Così in un post su X di Forza Italia.