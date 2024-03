Abruzzo: Tajani, 'travaso voti da Lega? Non lavoriamo contro gli altri' (2)

Abruzzo: Tajani, 'travaso voti da Lega? Non lavoriamo contro gli altri...

Abruzzo: Tajani, 'travaso voti da Lega? Non lavoriamo contro gli altri...

(Adnkronos) - "Se Fi allarga i confini del centrodestra è solo un bene - rimarca ancora Tajani -. Io non faccio la corsa interna, non vado cercare i voti agli alleati, guardo alla grande area del non voto". ...