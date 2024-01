Acca Larenzia: Foti, 'si continua a infangare memoria e ad alimentare odio'

Roma, 11 gen. (Adnkronos) - “Una vergogna inaudita come a distanza di 46 anni da una strage in cui sono stati assassinati 3 giovani missini ad Acca Larentia, senza aver mai avuto giustizia, ci sia ancora qualcuno che ne faccia dell’ironia, che infanghi la memoria di quei ragazzi e che al...

Roma, 11 gen. (Adnkronos) – “Una vergogna inaudita come a distanza di 46 anni da una strage in cui sono stati assassinati 3 giovani missini ad Acca Larentia, senza aver mai avuto giustizia, ci sia ancora qualcuno che ne faccia dell’ironia, che infanghi la memoria di quei ragazzi e che alimenti l’odio politico. Prima la solita sinistra che fa finta di non ricordare che la predetta tragedia è rimasta impunita -oltretutto senza mai condannarla- poi le vignette che ai compagni piace definire 'satiriche' che altro non sono che un dileggio verso questi ragazzi. E ora la notizia di un 'quadro' vigliaccamente intitolato 'Cacca Larentia' e affisso, per provocazione, vicino alla sede di Fratelli d’Italia a Milano con i colori dell’arcobaleno. Più che 'street art', questa altro non è che 'guano art'". Lo afferma il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Tommaso Foti.