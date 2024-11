Un tragico incidente aereo

Il recente incidente che ha coinvolto la Freccia Tricolore, avvenuto nei pressi dell’aeroporto di Caselle, ha scosso l’opinione pubblica. La tragedia ha portato alla morte di una bambina di soli cinque anni e ha sollevato interrogativi sulla sicurezza dei voli acrobatici. Gli accertamenti tecnici sul motore dell’aereo hanno portato a una possibile conferma dell’ipotesi di un “bird strike”, ovvero l’impatto con un uccello durante il volo.

Le indagini in corso

La procura di Ivrea ha avviato un’inchiesta approfondita, ordinando una superconsulenza per accertare le cause dell’incidente. Gli specialisti hanno trovato tracce che suggeriscono un impatto con un volatile, risucchiato nel motore subito dopo il decollo. Questo elemento potrebbe essere cruciale per comprendere le dinamiche che hanno portato all’avaria del velivolo.

Il ruolo del pilota

Il pilota, maggiore Oscar Del Dò, è attualmente l’unico indagato nel procedimento. Quando ha realizzato l’avaria, ha cercato di dirigere l’aereo verso una zona priva di persone e mezzi, lanciandosi poi con il paracadute. Nonostante il tentativo di salvare la situazione, l’aereo ha continuato a muoversi, urtando un’automobile sulla strada limitrofa. Le indagini si concentrano ora sul comportamento del pilota e sulle condizioni del motore al momento dell’incidente.

Prossimi passi nelle indagini

Il motore dell’aereo è stato aperto per analisi dettagliate e le tracce rinvenute saranno sottoposte a test biologici. I report finali delle indagini sono attesi nelle prossime settimane e potrebbero fornire ulteriori chiarimenti sulla causa dell’incidente. Nel frattempo, non sono emerse anomalie significative nel motore, il che rende la situazione ancora più complessa e inquietante.