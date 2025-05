Accordo strategico per la ricerca subacquea in Friuli Venezia Giulia

Accordo strategico per la ricerca subacquea in Friuli Venezia Giulia

Un passo avanti per la ricerca subacquea

Il Friuli Venezia Giulia (Fvg) si conferma come pioniere nell’innovazione tecnologica, siglando un accordo con il Polo Nazionale della dimensione subacquea (Pns). Questo accordo rappresenta un’importante opportunità per rafforzare la ricerca e l’innovazione in un settore strategico per la regione. L’assessore regionale alla Università e Ricerca, Alessia Rosolen, ha sottolineato l’importanza di questa iniziativa, che mira a promuovere una cooperazione concreta tra istituzioni, imprese e centri di ricerca.

Finanziamenti e progetti strategici

Il contributo di un milione di euro, previsto da una legge regionale, consentirà alla Regione di stipulare accordi con il Governo per progetti strategici. Questi progetti sono in linea con la Strategia di Specializzazione Intelligente del Fvg, che punta a valorizzare le risorse locali e a stimolare l’innovazione. Il protocollo d’intesa, firmato tra la Regione e i ministeri competenti, segna l’inizio del progetto “#Innovation HUB FVG – #IHUB FVG”, un’iniziativa che promette di rivoluzionare il panorama della ricerca subacquea.

Obiettivi e sinergie future

Il progetto “#IHUB FVG-PNS” si propone di promuovere la sperimentazione tecnologica preindustriale, la creazione di nuove imprese e la validazione di prodotti e servizi innovativi. Grazie a questo accordo, la Regione potrà cofinanziare la seconda fase della batch 1 dei progetti selezionati dal Pns, garantendo così un supporto concreto alle attività che si svolgeranno sul territorio. La trasparenza e la coerenza strategica con gli obiettivi regionali sono stati garantiti dal Polo Nazionale, che ha condiviso le traiettorie tecnologiche e i dettagli sui futuri bandi.