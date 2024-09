Ad un anno dalla sua scomparsa, Mohamed Al-Fayed è accusato di aggressione sessuale verso molte dipendenti: più di 20 denunciano lo stupro. Ecco cosa emerge da un’inchiesta giornalistica condotta dalla BBC.

L’accusa di stupro contro Mohamed Al-Fayed

L’uomo, morto a 94 anni nell’agosto 2023, si sarebbe macchiato del reato di violenza sessuale. È quanto emerge da un’inchiesta giornalistica condotta dalla BBC su oltre 20 ex dipendenti dell’esclusivo centro commerciale di Brompton Road, controllato da Al Fayed nel periodo tra il 1985 e il 2010. Secondo le rivelazioni, oltre 20 ex dipendenti di Al Fayed lo hanno accusato di abusi sessuali, con almeno cinque donne che affermano di essere state violentate.

La denuncia delle dipendenti è arrivata soltanto oggi e viene svelato il motivo di questa decisione. Le donne dichiarano di aver avuto paura della cultura del terrore messa in atto dai vertici di Harrods quando Al-Fayed ne era proprietario.

Il documentario della BBC

Nel documentario, intitolato “Al Fayed: Predator at Harrods”, le presunte vittime hanno descritto i presunti stupri, sottolineando come, nonostante l’azienda ne fosse al corrente, nessuno sia intervenuto per aiutarle, ma la situazione sarebbe stata insabbiata.

Una delle dipendenti ha raccontato di essere stata violentata dopo un turno serale di lavoro a Londra:

“Ho provato a rifiutare in tutti i modi, ma lui non si è fermato“.

Un’altra donna ha raccontato di essere stata violentata nell’appartamento di Mayfair:

“Mohamed Al Fayed era un mostro, un predatore sessuale senza alcuna morale, ma la filosofia dell’azienda era di fare tutto quello che ci veniva chiesto. Se se l’azienda ci diceva: ‘devi saltare in alto’ nessuno poteva rifiutare, anzi tutti dovevamo dire: ‘quanto in alto?'”.

Poi, un’altra donna ancora racconta il presunto stupro avvenuto durante un viaggio di lavoro. Ha dichiarato di essere stata violentata a Villa Windsor nel Bois de Boulogne di Parigi, l’ex residenza di re Edoardo VIII e di sua moglie Wallis Simpson:

“Si infilava dentro e saliva sopra di me. Io non riuscivo proprio a muovermi. Mohamed Al-Fayed era uno stupratore seriale”.

La causa contro Harrods

Quattordici delle donne ascoltate dalla BBC hanno recentemente intentato una causa civile contro Harrods per danni e altre si preparano a farlo. L’attuale direzione di Harrods ha condannato «fortemente» il comportamento del suo ex proprietario. Nel 2010, infatti, i grandi magazzini sono stati venduti alla Qatar Holdings.