Un parto avvenuto in un appartamento di via Ludovico Brea, ad Acilia, ha dato origine a una tragedia consumatasi in pochi minuti: un neonato, nato in casa in posizione podalica e già in arresto cardiocircolatorio, non è sopravvissuto nonostante l’intervento immediato dei soccorritori. La vicenda ha profondamente scosso il quartiere e acceso l’attenzione sulle circostanze che hanno portato alla drammatica morte del piccolo.

Acilia, neonato muore dopo il parto in casa

Un parto inatteso, avvenuto con una settimana di anticipo, ha sconvolto il quartiere di San Giorgio di Acilia, a Roma, nel primo pomeriggio di lunedì 1° dicembre. Come riportato da Repubblica, una giovane donna peruviana, colta da contrazioni improvvise mentre si trovava nel suo appartamento di via Ludovico Brea, non avrebbe avuto il tempo di raggiungere una struttura sanitaria.

Il bambino sarebbe venuto alla luce in casa in posizione podalica e, fin dal primo istante, le sue condizioni sarebbero apparse gravissime: il piccolo presentava già un arresto cardiocircolatorio. In breve tempo sono intervenuti un’automedica, un’ambulanza e l’elisoccorso atterrato nel vicino Parco Arcobaleno, ma ogni tentativo di rianimarlo si è rivelato inutile.

Trasportato d’urgenza all’ospedale Grassi di Ostia, il neonato è morto poco dopo il ricovero, nonostante la rapidità dell’intervento sanitario.

Acilia, neonato muore dopo il parto in casa: indagini in corso

La madre, una ragazza di 23 anni, è rimasta illesa dal punto di vista fisico, ma è attualmente in stato di shock ed è seguita dal personale medico del Grassi. Sul luogo dell’accaduto sono arrivati anche i carabinieri di Ostia, che hanno avviato le verifiche necessarie per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti, pur non emergendo al momento indizi di reato.

Restano da chiarire diversi aspetti: se la gravidanza fosse considerata a rischio, se la giovane seguisse una terapia particolare e quali fossero le condizioni in cui era stata portata avanti la gestazione.

La tragedia ha colpito profondamente l’intera comunità peruviana della zona e i residenti del quartiere, che hanno visto trasformarsi un momento atteso di gioia in un episodio di dolore improvviso e sconvolgente.