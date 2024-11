La scomparsa di un imprenditore che ha segnato la storia dei salumi in Italia e nel mondo.

Un imprenditore di successo

Enrico Citterio, celebre imprenditore nel settore dei salumi, è venuto a mancare all’età di 99 anni. La notizia della sua scomparsa, avvenuta nel mese di ottobre, è stata resa pubblica solo dopo i funerali, lasciando un vuoto incolmabile nel mondo dell’industria alimentare. La sua azienda, con sede a Rho, in provincia di Milano, è stata fondata nel 1878 dal nonno Giuseppe Citterio, il quale ha gettato le basi per un marchio che oggi è sinonimo di qualità e tradizione.

Una tradizione che dura da cinque generazioni

La storia della famiglia Citterio è un esempio di imprenditorialità che attraversa cinque generazioni. Giuseppe Citterio, il fondatore, ha inventato una ricetta innovativa per la produzione e conservazione della carne di maiale, dando vita al famoso salame di Milano. Questo prodotto non solo ha conquistato il palato degli italiani, ma è diventato un simbolo per coloro che, emigrando, cercavano di portare con sé i sapori della propria terra. La passione e la dedizione della famiglia Citterio hanno permesso di mantenere viva questa tradizione, adattandosi nel tempo alle esigenze del mercato.

Un’eredità che continua

La scomparsa di Enrico Citterio rappresenta un momento di riflessione per il settore alimentare italiano. La sua visione e il suo impegno hanno contribuito a rendere il marchio Citterio un punto di riferimento nel panorama internazionale dei salumi. Oggi, l’azienda continua a operare seguendo i principi di qualità e autenticità che hanno caratterizzato la sua storia. L’eredità di Enrico Citterio vive attraverso i prodotti che portano il suo nome e che continuano a deliziare i consumatori in tutto il mondo. La sua figura rimarrà impressa nella memoria collettiva come quella di un pioniere che ha saputo coniugare tradizione e innovazione.