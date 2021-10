Addio Alitalia, cala il sipario dopo oltre 74 anni

Roma, 14 ott. (askanews) – Alitalia addio: il Cagliari-Roma delle 22:05 è l’ultimo volo della compagnia di bandiera dopo 74 anni. Da venerdì 15 ottobre sarà la nuova compagnia Ita a raccogliere il testimone, un’azienda comunque profondamente diversa, anche se dovesse aggiudicarsi lo storico marchio della ex compagnia di bandiera, cosa ancora incerta.

Gli ultimi vent’anni di Alitalia sono stati di sofferenza; fra ingressi di partner stranieri, crisi crescente e ripetuti aumenti di capitale da parte dello Stato.

Nel 2020, il decreto “Cura Italia” ha disposto la creazione di una nuova società interamente posseduta dallo Stato: Ita appunto. 52 aerei per 45 destinazioni e 2.800 dipendenti contro gli oltre diecimila di Alitalia. Le ultime settimane hanno visto proteste dei lavoratori e cancellazioni continue dei voli.

Per il momento invece sarà la low cost spagnola Volotea ad assicurare la cosiddetta continuità territoriale ovvero i voli agevolati per i residenti in Sardegna; la compagnia si è aggiudicata la procedura negoziata offrendo maggiori ribassi rispetto a Ita.

Per i prossimi sette mesi, opererà i voli scontati da Cagliari, Alghero e Olbia per Linate e Fiumicino.