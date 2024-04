Schlein: con festa 25 aprile si difendono valori Costituzione

Milano, 25 apr. (askanews) - "Il 25 Aprile è la festa della liberazione, la festa di tutta la Repubblica, è la festa in cui si ricorda chi ha dato la vita e con tanto sacrificio ha costruito le basi per la libertà di questo Paese, per la democrazia di questo paese e per la difesa dei valori dell...

Milano, 25 apr. (askanews) – “Il 25 Aprile è la festa della liberazione, la festa di tutta la Repubblica, è la festa in cui si ricorda chi ha dato la vita e con tanto sacrificio ha costruito le basi per la libertà di questo Paese, per la democrazia di questo paese e per la difesa dei valori della nostra Costituzione. È una giornata in cui va rinnovato l’impegno e la lotta per la difesa della nostra costituzione e per la sua piena attuazione. E’ in questo modo – ha aggiunto Schlein – che noi dobbiamo ricordare la resistenza che ci ha liberato dai nazifascisti”. Lo ha detto la segretaria del PD Elly Schlein, arrivata poco dopo le 14 al corteo a Milano per la celebrazione della Liberazione organizzato dall’Anpi