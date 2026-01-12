Politica e scienza in lutto: è morto all’età di 83 anni Luigi Nicolais. E’ stato ministro delle Riforme e delle Innovazioni nella Pubblica Amministrazione del governo Prodi.

Luigi Nicolais, addio allo scienziato ed ex ministro: aveva 83 anni

Luigi Nicolais, scienziato, ex ministro e docente universitario, è morto all’età di 83 anni questa notte.

Originario di Sant’Anastasia, viveva in provincia di Napoli, città con la quale ha avuto sempre uno stretto legame. Laureato in Ingegneria all’Università Federico II, ateneo dove in seguito è diventato docente ordinario di Tecnologie dei polimeri. Nella sua carriera come docente, ha insegnato anche negli States, per l’esattezza all’Università di Washington e in quella del Connecticut. Nicolais ha anche diretto l’Istituto della Tecnologia dei materiali composti del Cnr, ha fatto parte del Gruppo 2003 per ricerca scientifica e nel 2004 ha fondato L’IMAST, ovvero il distretto tecnologico sull’ingegneria dei materiali polimerici e strutture.

Luigi Nicolais, addio allo scienziato ed ex ministro: la carriera politica

Luigi Nicolais è morto all’età di 83 anni. Per quanto riguarda la sua carriera politica, è iniziata nel 2000, quando è stato assessore con deleghe all’Università, ricerca scientifica e innovazione tecnologica alla Regione Campania, fino al 2005. L’anno successivo è diventato ministro delle Riforme e delle Innovazioni per la Pubblica Amministrazione nel governo Prodi, rimanendo in carica fino al 2008. Poi è stato eletto alla Camera dei deputati nelle liste del Partito Democratico, incarico da cui si è dimesso nel 2012. I funerali si terranno domani, 13 gennaio, alle ore 16.00 presso la Basilica di Santa Chiara a Napoli.