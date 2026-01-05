È morto Alessandro Tiberti, storico volto di Rai Sport: la voce che per trent’anni ha raccontato le emozioni dello sport.

La scomparsa di Alessandro Tiberti, storico volto e voce di Rai Sport, segna la fine di un’epoca per il giornalismo sportivo italiano: è morto a 61 anni. Con oltre trent’anni di carriera alle spalle, ha raccontato le imprese olimpiche e le storie degli “altri sport”, diventando un punto di riferimento per colleghi e appassionati.

La carriera di Alessandro Tiberti

Iniziò la sua carriera negli anni ’90, diventando giornalista professionista nel 1993 e affermandosi in radio e televisioni locali prima di approdare a Rai Sport. Qui ha seguito numerose edizioni delle Olimpiadi invernali ed estive, ricoprendo ruoli da caposervizio, telecronista e inviato, con particolare attenzione agli “altri sport”, dal basket al baseball.

Come sottolinea il Presidente della Lega Pallavolo Serie A Femminile Mauro Fabris, Tiberti ha saputo promuovere “i valori più alti dello sport”, lasciando un’eredità che continuerà a ispirare colleghi e appassionati.

“Profonda tristezza”. Grave lutto per la Rai, è morto Alessandro Tiberti

Si è spento oggi, 5 gennaio, Alessandro Tiberti, noto volto e voce di Rai Sport per più di trent’anni, all’età di 61 anni. La notizia della sua scomparsa, dopo una lunga malattia, ha colpito profondamente il mondo del giornalismo sportivo e non solo.

La Rai, attraverso un comunicato ufficiale, ha espresso “profonda tristezza, per la perdita di un giornalista di grandi capacità professionali e spessore umano” e ha sottolineato come desideri ricordarlo “con affetto e riconoscenza, come esempio di giornalismo al quale continuare a fare riferimento”. La sua carriera è stata un modello di passione e dedizione, capace di lasciare un segno indelebile tra colleghi e spettatori.