Lutto per lo Stato italiano: è morto Pier Francesco Guarguaglini, ex presidente e amministratore delegato di Finmeccanica – oggi Leonardo – figura di spicco dell’industria nazionale della difesa e dell’aerospazio.

Ombre e vicende giudiziarie che hanno colpito Pier Francesco Guarguaglini

La carriera di Guarguaglini non è stata priva di controversie. Nel 2011, lasciò la guida di Finmeccanica a seguito di un’inchiesta su presunti appalti irregolari che coinvolse diversi dirigenti del gruppo e delle società controllate.

Secondo l’accusa, avrebbe assistito sua moglie, Marina Grossi, dirigente di Selex, nell’emissione di documenti contabili falsi per gestire fondi derivanti dagli appalti.

Le indagini destarono notevole attenzione mediatica e politica, poiché coinvolgevano una delle principali società a controllo statale, con il ministero dell’Economia come azionista principale. Le accuse nei suoi confronti, tra cui frode fiscale e false fatturazioni, furono successivamente archiviate, chiudendo ufficialmente il capitolo giudiziario della sua vicenda.

“Ci lascia un uomo di intelligenza e visione”. Lutto per lo Stato Italiano, l’annuncio di Crosetto

È morto a 88 anni Pier Francesco Guarguaglini, figura di spicco dell’industria italiana e manager pubblico di grande rilievo. A dare l’annuncio è stato il ministro della Difesa, Guido Crosetto, che su X ha scritto: “Poco fa Pier Francesco Guarguaglini, straordinario manager di Stato, l’uomo che ha reso grande Finmeccanica, l’attuale Leonardo, ha lasciato questo mondo ed i suoi cari. Era un uomo di intelligenza straordinaria e di visione. Era un amico. Ci mancherà. Che la terra ti sia lieve, Piero”.

Nato a Castagneto Carducci nel 1937, Guarguaglini si laureò in ingegneria elettronica presso l’Università di Pisa e il Collegio Pacinotti, attuale Scuola Superiore Sant’Anna, e conseguì successivamente un PhD all’Università della Pennsylvania. Durante la sua lunga carriera, ha ricoperto ruoli di responsabilità in numerose società industriali, tra cui Officine Galileo, Oto Melara, Breda Meccanica Bresciana, Alenia Marconi Systems e Fincantieri. Dal 2002 al 2011 è stato presidente e amministratore delegato di Finmeccanica, oggi Leonardo, guidando l’azienda nel settore della difesa e dell’aerospazio.