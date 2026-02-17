Addio al mito della politica mondiale: Jesse Jackson è morto

A 84 anni si spegne un’icona dei diritti civili, che ha dedicato la vita a giustizia sociale, uguaglianza e mediazioni globali.

La lotta per i diritti civili negli Stati Uniti ha visto pochi protagonisti capaci di unire carisma, coraggio e impegno politico come Jesse Jackson. Attivista, ministro battista e due volte candidato presidenziale, ha dedicato la vita a difendere gli oppressi, a promuovere l’uguaglianza e a costruire ponti tra comunità divise, lasciando un’eredità che trascende confini e generazioni.

Jesse Jackson: una vita dedicata alla giustizia e ai diritti civili

Il mondo dei diritti civili piange oggi la perdita di uno dei suoi leader più influenti e carismatici: il reverendo Jesse Jackson, scomparso all’età di 84 anni. Ministro battista e instancabile difensore dell’uguaglianza, fu stretto collaboratore di Martin Luther King Jr. e figura centrale delle manifestazioni per i diritti degli afroamericani negli anni Sessanta, tra cui la storica marcia da Selma a Montgomery. Due volte candidato alle primarie presidenziali del Partito Democratico negli anni Ottanta, Jackson sfidò le convenzioni politiche e lasciò un segno indelebile nella storia americana.

La notizia della sua scomparsa è stata comunicata dalla famiglia attraverso un toccante messaggio diffuso dalla rete Nbc: “Nostro padre era un leader al servizio della comunità, non solo per la nostra famiglia, ma anche per gli oppressi, i senza voce e gli emarginati in tutto il mondo”. La sua vita, da Greenville, Carolina del Sud, fino ai palcoscenici internazionali, è stata una testimonianza di impegno civico e leadership morale.

“If I fight I might lose…If I don’t fight I’ll never win” #JesseJackson

Thank you for your incredible leadership, inspiration, fighting spirit, motivation, legacy and commitment to equality & civil rights 🙏🏾 Rest in Power ✊🏾 pic.twitter.com/H892wr67uw — The Foundation ✊🏾✊🏽✊🏿💜 (@AfricanNimrod) February 17, 2026

La famiglia di Jackson ha sottolineato come il suo operato abbia travalicato i confini della sfera privata, diventando un patrimonio collettivo: “Lo abbiamo condiviso con il mondo e, in cambio, il mondo è diventato parte della nostra famiglia allargata”. Le campagne elettorali presidenziali del reverendo, sebbene non coronate dal successo, rappresentarono un momento storico per la partecipazione politica degli afroamericani e aprirono la strada a futuri leader come Barack Obama.

Jackson fu anche un mediatore internazionale, impegnato nel rilascio di prigionieri e nella promozione della pace in contesti complessi, dall’Irlanda del Nord al Kenya, e partecipò a manifestazioni di massa contro la guerra in Iraq. I figli invitano le nuove generazioni a continuare la sua missione: “Vi chiediamo di onorare la sua memoria continuando la lotta per i valori per cui ha vissuto”.

La sua dedizione alla giustizia, all’uguaglianza e all’amore rimane un modello di responsabilità civile e di coraggio morale per tutto il mondo.