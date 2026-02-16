Robert Duvall, icona e vincitore dell’Oscar, lascia un’eredità cinematografica senza tempo. La moglie ha annunciato la morte sui social.

Si è spento Robert Duvall, all’età di 95 anni, una delle più grandi icone del cinema americano. Dall’indimenticabile Tom Hagen de “Il Padrino” al Capitano Willard di “Apocalypse Now”, la sua carriera ha attraversato oltre sei decenni, lasciando un segno indelebile sul grande schermo e nel cuore del pubblico.

Robert Duvall: una carriera straordinaria e un’eredità indelebile

Nato a San Diego, in California, il 5 gennaio 1931, Robert Duvall ha interpretato più di 90 film e numerose serie televisive, diventando sinonimo di intensità e dedizione alla recitazione. Dal debutto in Il buio oltre la siepe (1962) a titoli come Il Grinta, MASH*, Il Padrino – Parte II, Quinto potere, Apocalypse Now, Il grande Santini, Un giorno di ordinaria follia, L’apostolo, A Civil Action e The Judge, ogni sua performance ha lasciato un segno profondo nel cinema mondiale. La sua ultima apparizione sul grande schermo risale a quattro anni fa con The Pale Blue Eye – I delitti di West Point.

Con una carriera che ha attraversato oltre sei decenni, Duvall ha ricevuto riconoscimenti in tutto il mondo: sette nomination all’Oscar, vinto nel 1984 come miglior attore protagonista per Tender Mercies – Un tenero ringraziamento, quattro Golden Globe, due Emmy, un BAFTA e uno Screen Actors Guild Award.

Addio a Robert Duvall, icona da “Il Padrino” a “Apocalypse Now”: morto a 95 anni

La famiglia di Robert Duvall ha reso noto che l’attore si è spento serenamente domenica 15 febbraio nella sua casa di Middleburg, in Virginia, dove viveva con l’amata moglie.

La notizia è stata confermata dalla coniuge, Luciana Duvall, che sui social ha scritto: “Ieri abbiamo detto addio al mio amato marito, caro amico e uno dei più grandi attori del nostro tempo. Bob se n’è andato serenamente a casa, circondato da amore e conforto. Per il mondo, era un attore premio Oscar, un regista, un narratore. Per me, era semplicemente tutto“.

Non ci sarà alcuna cerimonia pubblica: i familiari hanno invitato i fan di tutto il mondo a ricordare l’attore in modo personale e significativo, proprio come lui avrebbe voluto. “Onoratelo guardando un bel film, raccontando una bella storia a tavola con gli amici o facendo un giro in auto in campagna per apprezzare la bellezza del mondo”, hanno scritto, sottolineando un gesto che rifletta la vita e la passione di Robert Duvall per il cinema e per i momenti condivisi.