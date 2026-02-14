Addio a Claudio Sterpin, è morto l'amico di Liliana Resinovich: non ha mai s...

Addio a Claudio Sterpin, è morto l’amico di Liliana Resinovich: non ha mai smesso di cercare la verità sulla morte dell’amica

Claudio Sterpin, ex maratoneta e figura molto conosciuta a Trieste, è morto all’età di 86 anni. Claudio era amico di Liliana Resinovich, è stato anche l’ultima persona a sentire la 63enne al telefono, la mattina del 14 dicembre 2021. In questi anni Sterpin non ha mai smesso di lottare e di cercare la verità sulla morte di Liliana, il cui caso è ancora aperto.