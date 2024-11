Una serata di emozioni ad Affari tuoi

La puntata di mercoledì 13 novembre di Affari tuoi ha visto come protagonista Rossella, una giovane contabile campana, che ha affrontato la sfida del gioco con il supporto del fidanzato Antonio. La serata è iniziata con buone speranze, ma ben presto la fortuna ha deciso di abbandonarla. Rossella ha aperto diversi pacchi blu, ma ha subito subito due colpi duri, perdendo i pacchi da 100mila e 300mila euro. Nonostante le difficoltà, la giovane ha mostrato una determinazione invidiabile, rifiutando l’offerta di 42mila euro del Dottore e ignorando il consiglio del Lupo, chiamato in causa dal conduttore Stefano De Martino.

Il mistero di Thanat

In questa puntata, l’assenza di Thanat ha suscitato curiosità tra i telespettatori. Il conduttore ha scherzato sul suo stato di trasformazione, paragonandolo a una farfalla, ma molti fan si sono chiesti che fine avesse fatto. La sua sostituzione ha creato un certo fermento sui social, dove gli utenti hanno invocato il suo ritorno. Rossella, nel frattempo, ha continuato a giocare, perdendo altri pacchi significativi, ma mantenendo saldi i 200mila euro sul tabellone. La tensione cresceva mentre la partita si avvicinava alla conclusione, con la giovane contabile che si trovava a dover prendere decisioni sempre più difficili.

La scelta finale di Rossella

Con un solo pacco blu da 50 euro rimasto, Rossella ha affrontato il momento decisivo della sua avventura. Nonostante le pressioni del Dottore per un ulteriore cambio, ha deciso di fidarsi del proprio pacco, esprimendo gratitudine verso la redazione e la produzione per l’esperienza vissuta. La sua frase toccante su Stefano, definendolo una bella persona, ha colpito il pubblico. Tuttavia, il sogno di portare a casa una somma significativa si è infranto quando ha aperto il pacco da 200mila euro, scoprendo infine di avere solo 5mila euro nel suo pacco. La serata si è conclusa con un mix di emozioni, tra delusione e gratitudine per l’esperienza vissuta.