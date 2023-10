Home > Video > Affitti brevi a Milano: cosa ha deciso il governo (parte 2) Affitti brevi a Milano: cosa ha deciso il governo (parte 2)

È giusto impedire a un cittadino di affittare per una sola notte la propria casa? È giusto obbligarlo ad avere nella propria abitazione sensori di allarme come negli hotel? Questo e molto altro è previsto nel decreto Santanchè. Siamo andati a indagare su cosa potrebbe accadere a breve a Milano ma non solo.