Dati sull’affluenza al voto in Liguria

Secondo i dati forniti dal ministero dell’Interno, l’affluenza al voto per le elezioni regionali in Liguria ha raggiunto il 34,68% alle ore 23. Questo dato evidenzia un calo rispetto alle elezioni precedenti, quando alla stessa ora si registrava un 39,8%. Nella Città metropolitana di Genova, l’affluenza è stata del 37,34%, mentre in provincia di Savona ha raggiunto il 31,55%. La provincia della Spezia ha visto un’affluenza del 35,6%, mentre Imperia ha registrato il dato più basso con 27,15%.

Il contesto delle elezioni e il maltempo

La prima giornata di voto è stata caratterizzata da condizioni meteorologiche avverse, con piogge diffuse che hanno contribuito a un aumento del timore di astensione tra i cittadini. Il dato di mezzogiorno ha mostrato un lieve calo rispetto al 2020, passando dal 13,92% al 13,06%. Questo trend negativo è stato confermato anche nel pomeriggio, con un’affluenza del 30,6% alle ore 19, rispetto al 32,7% del 2020.

Le reazioni dei candidati e le problematiche riscontrate

I due principali contendenti, Marco Bucci per il centrodestra e Andrea Orlando per il centrosinistra, hanno sottolineato l’importanza di ogni voto. Nonostante le difficoltà, entrambi hanno espresso gratitudine verso coloro che hanno reso possibile lo svolgimento delle elezioni. Tuttavia, la giornata non è stata priva di problemi: è stata segnalata la scomparsa di materiale elettorale, tra cui verbali e timbri di validazione. La Procura di Imperia ha confermato l’accaduto, specificando che si sta indagando per capire se il materiale sia stato sottratto o perso per errore.

In un clima di incertezze, i candidati hanno invitato i cittadini a esercitare il loro diritto di voto, sottolineando come ogni voto possa fare la differenza. Marco Bucci ha condiviso sui social la sua esperienza di voto, mentre Andrea Orlando ha ringraziato tutti coloro che hanno lavorato per garantire il buon funzionamento delle elezioni, nonostante le difficoltà.