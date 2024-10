Affluenza elettorale in calo alle Regionali in Liguria

Affluenza elettorale in calo alle Regionali in Liguria

Affluenza elettorale in calo alle Regionali in Liguria

Le elezioni regionali in Liguria hanno registrato un calo dell’affluenza rispetto al 2020. Alle ore 12 di domenica, il dato si attesta al 13,06%, in diminuzione rispetto al 13,92% dello stesso orario nelle precedenti elezioni. Questo trend negativo è stato confermato anche nel pomeriggio, con un’affluenza che alle 19 ha raggiunto solo il 30,6%, rispetto al 32,7% del 2020.

Analisi dei dati di affluenza per provincia

Un’analisi più dettagliata mostra che a Genova ha votato il 32%, in linea con il 2024, mentre Imperia ha visto una partecipazione del 24% contro il 30% del 2020. Alla Spezia, l’affluenza è stata del 30%, leggermente inferiore al 31% dell’anno precedente, e a Savona si è registrato un 28% rispetto al 33% del 2020. Questi dati suggeriscono un interesse ridotto da parte degli elettori, che potrebbe essere influenzato da vari fattori.

Cause del calo di affluenza

Le condizioni meteorologiche avverse, con piogge diffuse e allerta arancione in molte aree, hanno sicuramente avuto un impatto sulla partecipazione. Inoltre, la situazione politica attuale, segnata da scandali e polemiche, ha contribuito a creare un clima di disinteresse. I due principali candidati, Marco Bucci per il centrodestra e Andrea Orlando per il centrosinistra, hanno entrambi sottolineato l’importanza di ogni singolo voto, ma la giornata è trascorsa senza eventi significativi, eccezion fatta per la scoperta di materiale elettorale scomparso.

Incidenti e problematiche durante le elezioni

Un episodio che ha destato preoccupazione è stata la scomparsa di materiale elettorale, tra cui verbali e tabelle di scrutinio. La Procura di Imperia ha confermato l’accaduto, affermando che il timbro di validazione è stato sostituito e che si sta monitorando la regolarità delle operazioni di voto. Non è chiaro se il materiale sia stato rubato o se si tratti di un errore logistico. Questo evento ha aggiunto un ulteriore elemento di tensione a una giornata già segnata da disagi.