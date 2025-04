Affluenza record per la Tenda di Avvolti a Torino

Un inizio travolgente per Avvolti

La Tenda di Avvolti, allestita in piazza Castello per la Festa liturgica della Sindone e il Giubileo della Speranza, ha registrato un’affluenza straordinaria nelle prime due giornate di apertura. Con oltre mezzo milione di contatti sui canali social ufficiali, tra cui Instagram, Facebook e YouTube, l’iniziativa ha catturato l’attenzione di un vasto pubblico, dimostrando l’interesse crescente per eventi di questo tipo a Torino.

Un richiamo per turisti e visitatori

La Tenda ha attratto non solo coloro che avevano prenotato tramite il sito web avvolti.org, ma anche molti turisti che si trovavano in città. Questi ultimi hanno scoperto l’iniziativa grazie a pannelli informativi e materiale promozionale distribuito in aeroporti e stazioni ferroviarie. Questo approccio ha permesso di raggiungere un pubblico più ampio, contribuendo a un’affluenza che ha superato le aspettative degli organizzatori.

Orari di apertura estesi per soddisfare la domanda

Di fronte a un interesse così elevato, gli organizzatori hanno deciso di anticipare l’orario di apertura della Tenda, fissandolo alle 8.30, e di posticipare l’orario di chiusura fino alle 20. Questa decisione è stata presa per garantire che tutti i visitatori potessero avere l’opportunità di vivere l’esperienza offerta dalla Tenda di Avvolti, senza dover affrontare lunghe attese. La risposta positiva del pubblico ha dimostrato che eventi di questo tipo possono unire le persone e creare un senso di comunità.