Nel corso della mattinata odierna, lunedì 1 luglio, si è verificato un pericoloso incidente in via Amendola ad Afragola, una delle principali vie della cittadina: un escavatore nell’abbattimento di un palazzo, ha sfondato, per errore, il muro di uno stabile confinante.

Brutto incidente ad Afragola

Durante i lavori di abbattimento di un palazzo si è verificato l’incidente: è stata sfondata una parete del palazzo confinante corrispondente alla camera da letto.

Fortunatamente non ci sarebbero stati feriti, ma sul luogo sono arrivati i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per mettere in sicurezza l’area coinvolta.

Indagini dopo il crollo del muro

Oltre alle forze dell’ordine sono giunte sul posto anche le squadre di compagnie che forniscono servizi elettrici, idrici e gas, per scongiurare ulteriori problemi.

Dopo l’evento sono scattate le prime indagini per analizzare le cause dell’incidente; sarà compito delle autorità comprendere le cause e stabilire le colpe di quanto accaduto.

Il sindaco di Afragola

Afragola è un comune italiano che conta 61 586 abitanti: si trova nel cuore dell’antica Campania felix o Terra di Lavoro, nella piana dei Regi Lagni.

In merito alla vicenda, il sindaco, Antonio Pannone, eletto nel 2021, in queste prime ore dopo l’accaduto non ha rilasciato nessuna comunicazione via social.