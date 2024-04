Ad Afragola, comune alle porte di Napoli, cinque persone sono rimaste ferite in una sparatoria. Gli scontri sono avvenuti durante un battesimo, per motivi ancora in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine.

Sparatoria ad un battesimo ad Afragola

Intorno alle 12 di domenica 21 aprile, due famiglie hanno litigato in maniera molto seria durante un battesimo ad Afragola, in provincia di Napoli.

Tutto è successo in piazza Castello e i motivi non sono ancora chiari. Sembra però che fra le due famiglie presenti vi fossero degli screzi pregressi e quindi è bastata una parola fuori posto per dare il via alla sparatoria.

Anzi, prima di questo, le famiglie se le sono date di santa ragione con delle mazze da baseball nei pressi di un bar del centro, dove si sono riunite poco dopo la celebrazione del battesimo nella chiesa di San Giorgio.

Sul posto subito è arrivata la polizia, che sta indagando sulla dinamica dei fatti e sul movente, che ancora non è del tutto chiaro.

Cinque feriti nella sparatoria ad Afragola

L’episodio, gravissimo, poteva sfociare in tragedia, come sottolineato dal primo cittadino, che ha detto: “Non è ammissibile che episodi del genere avvengano in pieno giorno in una piazza centrale di Afragola. Anche la facile disponibilità di armi da fuoco è sconcertante”.

In effetti la piazza era gremita di persone e bambini che partecipavano alla messa domenicale. Sul posto, oltre le forze dell’ordine, sono intervenute diverse ambulanze del 118.

I soccorritori hanno trasportato in ospedale cinque persone, di cui due ferite in modo grave all’addome e a una gamba. Nessuno però sarebbe in pericolo di vita, neanche i feriti più lievi, colpiti alla testa da corpi contundenti.