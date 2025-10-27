L’aggressione subita da Vittorio Feltri, rivelata in diretta durante Fuori dal Coro, non è solo il racconto di un episodio personale scioccante, ma un segnale preoccupante sul crescente rischio. Il giornalista, direttore editoriale di Libero, ha condiviso con estrema sincerità la propria esperienza, mostrando come la violenza possa colpire anche in pieno giorno, in luoghi apparentemente sicuri.

Le sue parole diventano un monito e un invito a riflettere sulla protezione e sulla tutela della sicurezza di tutti.

“Aggredito da due immigrati”, il racconto di Feltri in diretta

Durante l’ultima puntata del programma Fuori dal Coro, condotto da Mario Giordano su Rete 4, Vittorio Feltri ha sorpreso il pubblico con una confessione che ha lasciato tutti senza parole. Il direttore editoriale di Libero ha infatti rivelato di essere stato vittima, poche settimane prima, di un tentativo di aggressione sotto casa. Con il suo consueto tono schietto e privo di enfasi, ha descritto l’episodio che, come lui stesso ha affermato, “non dovrebbe mai accadere in pieno giorno”.

“Mi è capitato 20 o 30 giorni fa al massimo. Sono uscito di casa mia, io ho la scorta per fortuna, mi sono trovato di fronte due individui che avevano già la faccia da delinquenti, uno dei quali ha cercato di spruzzarmi in faccia un liquido“.

Le sue parole, scandite da calma apparente, hanno riportato alla mente la concitazione del momento e la gravità di un gesto che avrebbe potuto avere conseguenze molto più serie.

Feltri choc a Fuori dal Coro: “Gli ho sferrato un cazzotto mostruoso”

Il giornalista ha poi spiegato di aver reagito d’istinto, spinto da un carattere deciso che non gli consente di restare fermo davanti al pericolo:

“Siccome io non ho un bel carattere, ho reagito e gli ho sferrato un cazzotto mostruoso. Col sinistro, perché nel destro avevo il bastone. L’ho beccato in pieno, l’ho fatto barcollare, poi ho raggiunto la macchina e i carabinieri mi hanno portato via”.

L’episodio, che si è concluso grazie all’intervento tempestivo della scorta e delle forze dell’ordine, ha riportato in primo piano il tema della sicurezza personale di chi ricopre ruoli pubblici. “Ma vi sembra una cosa normale che accadano queste cose in pieno giorno?”, ha domandato con tono provocatorio.

La vicenda, subito diventata argomento di discussione in studio e sui social, ha suscitato solidarietà e riflessioni più ampie. Da un lato l’ammirazione per il sangue freddo del giornalista, dall’altro la preoccupazione per un clima urbano percepito come sempre più insicuro. Ancora una volta, Feltri ha trasformato un episodio personale in una denuncia pubblica, ricordando che “certe situazioni non dovrebbero verificarsi in un Paese civile”.