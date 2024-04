Vittorio Feltri: "Non vado in ferie da 45 anni e non ho mai messo piede al mare"

Vittorio Feltri: "Non vado in ferie da 45 anni e non ho mai messo piede al mare"

Vittorio Feltri, direttore di Libero, ha raccontato in un'intervista di non andare in ferie da 45 anni e di non essere mai andato al mare.

Le dichiarazioni di Vittorio Feltri, direttore di Libero, nella sua intervista per il Corriere della Sera, hanno colpito. Il direttore ha dichiarato di non andare in ferie da 45 anni.

Vittorio Feltri, intervistato dal Corriere della Sera, ha dichiarato di non andare in ferie da 45 anni, sottolineando che per lui il mare è una tortura. Il direttore di Libero ha dichiarato di non riposarsi mai e soprattutto di non essere per niente un amante del mare e dell’estate. “Io nel mare non ci ho mai messo piede. Ci finiscono le deiezioni di tutti” ha dichiarato il direttore.

“Al mare, io? Mi rompo già abbastanza le scatole a Milano, figuriamoci al mare. Ma sempre meglio di andare in ferie. Una tortura. Non faccio ferie da 45 anni. Peraltro io al mare non ci ho mai messo piede. Mi dicono che l’acqua sia salata ma non ho mai avuto modo di verificarlo” ha dichiarato Vittorio Feltri, che non è nuovo a questo genere di provocazioni.

Vittorio Feltri: “Mare? Questa esperienza la lascio volentieri agli altri”

“Nel mare finiscono le deiezioni di tutto il mondo. Andranno anche prima nel Seveso, poi nell’Adda e nel Po, ma alla fine dove si piazzano? Nel mare. Per cui, questa esperienza la lascio volentieri agli altri” ha dichiarato Vittorio Feltri.