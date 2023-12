La famiglia di Giulia Cecchettin è stata recentemente oggetto di attacchi e critiche dopo la tragica morte della giovane. Questi attacchi si sono estesi anche sul web, con denunce per diffamazione presentate dalla famiglia. In questo articolo esploreremo le controversie che circondano la famiglia Cecchettin e le reazioni suscitate dalle parole di Feltri.

Vittorio Feltri: Le parole negative sulla famiglia Cecchettin

Vittorio Feltri ha espresso giudizi negativi nei confronti della famiglia Cecchettin, suscitando ulteriori polemiche. Il direttore editoriale de Il Giornale ha contestato il ruolo attribuito a Gino Cecchettin come guru nazionale nella lotta alla violenza sulle donne, definendo tale ossessione mediatica insana. Inoltre, Feltri ha criticato la copertina del quotidiano Repubblica che mostrava la foto della stanza di Giulia Cecchettin, considerandola un tentativo di elevare la giovane come una diva di Hollywood. Non si è risparmiato nemmeno nel commentare le posizioni della sorella di Giulia, accusandola di attribuire la responsabilità della morte della sorella a elementi come il patriarcato e il governo. Queste parole hanno scatenato un’ulteriore ondata di critiche contro Vittorio Feltri e le sue opinioni sulla famiglia Cecchettin.

Attacchi diffamatori contro la famiglia di Giulia Cecchettin sul web

La famiglia di Giulia Cecchettin è stata oggetto di attacchi diffamatori anche sul web, che hanno contribuito ad alimentare ulteriormente la tensione e la sofferenza già presenti a seguito della tragica morte della giovane. L’avvocato di Gino Cecchettin ha annunciato che sono state presentate diverse denunce per diffamazione nei confronti degli attacchi rivolti alla famiglia. In particolare, è stata denunciata la presenza di messaggi contenenti frasi di odio e video deliranti indirizzati a Giulia tramite il web. Questi attacchi ingiustificati hanno reso ancora più difficile il processo di elaborazione del lutto per i membri della famiglia, già provati dalla terribile perdita subita.