Aggressione a Milano: Arrestato un pakistano per attacco a un gruppo di ebrei ortodossi

Un giovane pakistano ha attaccato un gruppo di ebrei ortodossi a Milano, causando l'intervento delle forze di polizia che hanno proceduto all'arresto del sospetto.

Un episodio di violenza si è verificato nella Stazione Centrale di Milano, dove un giovane pakistano di 25 anni è stato arrestato per aver aggredito un gruppo di cittadini americani di religione ebraica. L’evento, avvenuto nel pomeriggio, ha suscitato preoccupazione e indignazione per il suo carattere discriminatorio.

La polizia ferroviaria, nota come Polfer, è intervenuta prontamente, bloccando l’aggressore e garantendo la sicurezza dei viaggiatori.

Questo episodio mette in luce la necessità di un impegno continuo contro l’odio e la violenza basata sulla razza e sulla religione.

Dettagli dell’aggressione

Secondo quanto riportato dalla Questura di Milano, l’aggressione è avvenuta intorno alle 13:15. Il giovane pakistano si è scagliato contro un 25enne americano, colpendolo con calci e pugni, e utilizzando un oggetto contundente, un anello di ferro, per infliggere ferite alla testa della vittima. Il gruppo di turisti stava semplicemente aspettando il loro treno vicino alla banchina 8 quando è stato attaccato.

Reazione dei presenti

La situazione ha scatenato reazioni immediate tra i viaggiatori circostanti. Alcuni hanno tentato di intervenire per difendere la vittima, dimostrando così un forte senso di comunità e solidarietà. Un addetto alla sicurezza di Fs Security ha prontamente segnalato l’accaduto alla centrale operativa della Polfer, che ha agito con rapidità per fermare l’aggressore.

Intervento della polizia e conseguenze

Dopo l’allerta, le pattuglie della Polfer, già nelle vicinanze, sono intervenute in pochi minuti. Grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza, gli agenti hanno potuto ricostruire la dinamica dell’accaduto, evidenziando come l’aggressore avesse iniziato a inveire contro il gruppo prima di attaccare fisicamente. La vittima è stata trasportata all’ospedale Fatebenefratelli in codice verde, mentre l’aggressore è stato arrestato per lesioni personali aggravate con motivazioni di discriminazione razziale, etnica e religiosa.

Sfondo dell’aggressore

È importante notare che l’aggressore era appena arrivato a Milano in treno e non ci sono evidenze che suggeriscano il suo coinvolgimento in gruppi estremisti o pro Palestina, il che rende l’accaduto ancora più inquietante. Questo tipo di violenza, non motivata da affiliazioni politiche, sottolinea la presenza di un problema più ampio legato all’intolleranza e alla violenza incondizionata.

La polizia continua a indagare sull’episodio per determinare se ci siano ulteriori elementi che possano chiarire le motivazioni dell’aggressione. Questo evento, purtroppo, non è un caso isolato e richiama all’attenzione l’importanza di un dialogo aperto e di iniziative volte a prevenire simili atti di odio.