Aggressione a Milano: ricercato un detenuto per accoltellamento

Un’aggressione violenta all’alba

Un episodio di violenza ha scosso Milano all’alba, quando un uomo di 50 anni, di origine egiziana, è stato accoltellato all’esterno di un hotel in via Napo Torriani, nei pressi della Stazione Centrale. L’aggressore, un 35enne originario di Napoli, è attualmente ricercato dalle forze dell’ordine dopo essere fuggito dalla scena del crimine.

La vittima, colpita al collo e al torace, è stata immediatamente trasportata all’ospedale Niguarda, dove ha subito un delicato intervento chirurgico.

Il profilo dell’aggressore

Il ricercato era un detenuto del carcere di Bollate, dove stava scontando una pena per femminicidio. Nel 2016, l’uomo aveva ucciso una prostituta tunisina di 23 anni in un hotel di Castel Volturno, in provincia di Caserta. Dopo un periodo di latitanza, era stato catturato in Germania nel 2018 e successivamente affidato a un programma di lavoro esterno. Lavorava come receptionist nell’hotel dove è avvenuta l’aggressione, mentre la vittima era un barman della stessa struttura.

Le indagini in corso

Le autorità stanno attualmente conducendo un’intensa ricerca per rintracciare il fuggitivo. Gli investigatori della polizia, insieme alla Scientifica, stanno effettuando rilievi sia all’interno che all’esterno dell’hotel per raccogliere prove utili. Secondo le prime informazioni, l’aggressore non sarebbe rientrato in carcere la notte precedente all’incidente, e si sarebbe presentato in hotel poco prima dell’accoltellamento. La comunità locale è in allerta, e le forze dell’ordine stanno lavorando senza sosta per garantire la sicurezza dei cittadini e catturare il responsabile di questo grave crimine.