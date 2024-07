Gli sconti estivi 2024 prenderanno il via sabato 6 luglio in quasi tutta la Penisola, con l'unica eccezione del Trentino-Alto Adige

I saldi estivi inizieranno in tutta Italia sabato 6 luglio. L’unica eccezione sarà il Trentino Alto Adige, che ha concesso ai commercianti maggiore flessibilità nella scelta del periodo.

Al via ai saldi estivi 2024: quando iniziano

Le date di fine promozioni variano a seconda delle Regioni:

Abruzzo, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Molise, Sardegna, Toscana, Umbria : qui i saldi prenderanno il via il 6 luglio e continueranno per 60 giorni

: qui i saldi prenderanno il via il 6 luglio e continueranno per 60 giorni Basilicata : saranno attivi dal 6 luglio fino al 4 settembre

: saranno attivi dal 6 luglio fino al 4 settembre Lazio : si potranno sfruttare gli sconti estivi per 6 settimane, a partire dal 6 luglio

: si potranno sfruttare gli sconti estivi per 6 settimane, a partire dal 6 luglio Liguria : i saldi cominceranno il 6 luglio e dureranno fino al 19 agosto

: i saldi cominceranno il 6 luglio e dureranno fino al 19 agosto Marche : sconti disponibili dal 6 luglio fino al 1 settembre

: sconti disponibili dal 6 luglio fino al 1 settembre Piemonte e Veneto : dal 6 luglio al 31 agosto

: dal 6 luglio al 31 agosto Puglia e Sicilia : dal 6 luglio al 15 settembre

: dal 6 luglio al 15 settembre Trento e provincia : i saldi dureranno 60 giorni, ma i periodi saranno a discrezione dei negozianti

: i saldi dureranno 60 giorni, ma i periodi saranno a discrezione dei negozianti Valle d’Aosta: dal 6 luglio al 30 settembre

Il calendario in Alto Adige

Nell’Alto Adige, la maggior parte dei Comuni aderirà ai saldi dal 19 luglio al 16 agosto. Le uniche eccezioni sono:

Castelrotto, Maso Corto, Ortisei, Renon, Resia, S. Cristina, San Valentino alla Muta, Selva Gardena, Stelvio, Tires: qui gli sconti partiranno il 17 agosto fino al 14 settembre

Badia, Corvara, La Valle, Marebbe, San Martino in Badia: dal 18 agosto al 15 settembre

I consigli per i consumatori

Dal 2023 è in vigore una legge a tutela dei consumatori, secondo la quale gli esercenti devono indicare, oltre allo sconto e al prezzo finale, anche il prezzo più basso applicato nei trenta giorni precedenti l’inizio dei saldi. Chi non rispetta questa norma rischia una multa tra i 516 e i 3.908 euro. La regola si applica anche alle vendite online. L’Ufficio Studi di Confcommercio ha stimato che nel 2024 le famiglie italiane spenderanno in media 202 euro per capi in sconto, corrispondenti a 92 euro pro capite, per un valore totale di 3,2 miliardi di euro.