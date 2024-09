Alan Friedman ha dichiarato: «Ho ricevuto un pagamento per perdere 13 chili in soli due mesi partecipando a Ballando, un ottimo patto». Ha seguito una dieta basata su soli 4 cibi.

Il giornalista Alan Friedman, 68 anni, si unisce al cast del programma "Ballando con le stelle" su Rai1 dal 28 settembre. Nonostante sia un principiante nel ballo, Friedman è stato attratto dal programma dalla affabilità della conduttrice Milly Carlucci, dalla voglia di cimentarsi in un'esperienza nuova e fisica, e dall'opportunità di essere pagato per perdere peso - ha già perso 13 chili grazie a una dieta proteica. Confronta la dura disciplina del programma a un allenamento militare e ammette che non ha mai visto un episodio prima di accettare di partecipare.

Alan Friedman, un novellino in materia di danza, ha risposto alla chiamata del programma di Milly Carlucci, “Ballando con le stelle”. Friedman, un giornalista di 68 anni con esperienza in economia e geopolitica che ha lavorato per l’amministrazione di Jimmy Carter all’età di 22 anni e che ora scrive editoriali per la Stampa, è entrato nel cast del dello show, che debutterà sul canale Rai1 dal 28 settembre. La sua prima reazione alla proposta è stata perplessità, chiedendosi se fosse uno scherzo visto che non aveva mai ballato prima.

L’esperto di economia ha rivelato che sono stati principalmente tre gli elementi che l’hanno convinto a partecipare: la presenza di Milly Carlucci, descritta come una donna molto simpatica e intelligente che conduce il programma con assoluta precisione; il desiderio di provare qualcosa di diverso da quello che aveva sempre fatto, coinvolgendo il corpo e non solo la mente; infine, l’opportunità di essere remunerato per perdere peso, che ha definito un “ottimo affare”.

Friedman ha confessato di aver perso 13 chili da quando ha iniziato una dieta proteica il 29 luglio, dopo un’ultima cena a base di porchetta. Ora è carico per l’inizio di “Ballando”.

Per gli spettatori, Ballando può sembrare un programma leggero, però ai partecipanti offre un’esperienza che si potrebbe paragonare a un allenamento intensivo con i marines: fa sudare, sottopone a rigida disciplina e i maestri sono estremamente severi. Il suo maestro, Giada Lini, le ha fatto capire che se si impegnasse a fondo potrebbe durare fino alla fine. Esistono giudici di cui si ha più paura rispetto ad altri, come Selvaggia Lucarelli per esempio: “I miei contatti mi avevano avvisato di fare attenzione a lei”.

Friedman non svela dettagli in merito alle danze che sta preparando per non dare una mano ai suoi avversari. Inoltre, il giornalista ha riconosciuto di non aver mai visto un episodio di “Ballando con le stelle” prima: “Tutti mi avvertono che non ho idea di cosa sto per affrontare. Effettivamente, potrebbe essere vero, forse la ragione principale per cui ho accettato questa sfida è la mia inconsapevolezza”.