Alberto Matano ha discusso la comparsa di Barbara d'Urso in Ballando con le Stelle.

Nel corso della serata di ieri, Giuseppe Candela, noto giornalista, ha diffuso la notizia che Barbara d’Urso assumerà il ruolo di ballerina in una delle future puntate di “Ballando con le stelle”. Prima dell’annuncio ufficiale sui social, Alberto Matano, durante la trasmissione “La Vita in Diretta”, ha accennato alla presenza di una celebre ballerina per una notte, lasciando intuire l’arrivo della stessa d’Urso. Nonostante avesse ottenuto quest’informazione poche ore prima del programma, Matano è stato pregato da Milly Carlucci, presentatrice del programma, di non rivelare il nome.

Matano, chiaramente entusiasta della notizia, ha poi salutato gli spettatori di Rai Uno insieme a Fabio Canino e Milly Carlucci, imitando il tipico gesto di Barbara d’Urso. L’annuncio dell’arrivo delle campionesse di pallavolo come ballerine di una notte ha seguito, con Matano che ha sollevato il velo sugli alti livelli di gossip che circondano l’identità delle prossime ballerine.

“Stiamo per iniziare e vi invitiamo a guardare il primo episodio”, ha continuato Matano. “Prima del programma ho sentito un rumor davvero importante, posso rivelarlo? Beh, lo diremo domani alla conferenza stampa. La conosci bene? Io non l’ho mai incontrata, ma domani saprete tutto. Ci vediamo sabato dopo il tg, non vediamo l’ora. A presto su ‘Ballando'”.

Nel passato, Alberto Matano ha parlato di Barbara d’Urso, affermando che non c’è mai stato alcun conflitto tra loro. Ha elogiato d’Urso per la sua capacità di creare un rapporto diretto con il suo pubblico, riuscendo così a fidelizzarlo grazie al suo stile personale di presentazione.

Non riesco a comprendere il motivo per cui abbia deciso di lasciare la sua marcata individualità, quella che l’ha resa unica tra le presentatrici nel corso degli anni. Ciascuno possiede una propria personalità televisiva, la nostra sarà sicuramente differente dalla sua, e auspichiamo che il pubblico la apprezzi. Barbara d’Urso infatti, ha già saputo plasmare un suo personalissimo stile, per questa ragione nutro un grande rispetto per lei. È una professionista di alto livello e un’operatrice infaticabile.