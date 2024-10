Un cambiamento sorprendente

Alessandro Basciano, noto DJ e ex compagno di Sophie Codegoni, è tornato a far parlare di sé dopo la sua recente ospitata a “Verissimo”. La sua apparizione ha suscitato grande curiosità e preoccupazione, poiché il suo aspetto era notevolmente cambiato rispetto a precedenti apparizioni. Non appena è entrato in studio, la conduttrice Silvia Toffanin ha notato il suo aspetto diverso, sottolineando come fosse irriconoscibile rispetto alla settimana precedente.

La verità dietro il cambiamento

Durante l’intervista, Basciano ha deciso di chiarire la situazione, rivelando di aver subito un intervento al naso per correggere un setto deviato e sistemare la cartilagine. Questo intervento, necessario per chi pratica sport come la boxe, ha comportato un evidente gonfiore e lividi sul suo viso. Per cercare di nascondere questi segni, ha optato per un trucco pesante, ma questo ha finito per renderlo irriconoscibile. “Non mi riconosco nemmeno io in quelle immagini”, ha confessato, evidenziando il suo dispiacere per la reazione del pubblico.

Le reazioni del web e il messaggio di Basciano

La reazione del web è stata immediata e spesso violenta, con molti utenti che si sono concentrati esclusivamente sul suo aspetto fisico, ignorando il messaggio più profondo che Basciano voleva trasmettere. Ha espresso il suo rammarico per come la sua vulnerabilità sia stata trascurata, sottolineando l’importanza di non giudicare le persone basandosi solo sull’apparenza. In un momento in cui il bullismo e l’odio online sono temi di grande attualità, Basciano ha lanciato un appello affinché si smetta di commentare l’aspetto fisico degli altri senza conoscere le loro storie personali. “Dobbiamo essere più gentili e comprensivi”, ha affermato, richiamando l’attenzione su un problema sociale che colpisce molti giovani.