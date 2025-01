Alessandro Zarino parla della sua relazione con Shaila Gatta

La fine di una storia d’amore

Alessandro Zarino, ex tronista di Uomini e Donne, ha recentemente rilasciato un’intervista in cui ha parlato della sua relazione con Shaila Gatta, attuale concorrente del Grande Fratello. La loro storia, durata un anno e mezzo, si è conclusa in modo brusco, con un semplice messaggio che ha segnato la fine dei contatti tra i due. Zarino ha espresso la sua delusione per come la ballerina ha gestito la situazione, affermando che la loro relazione è stata importante solo per lui.

Le tensioni nella Casa

Nel frattempo, Shaila continua a vivere la sua avventura all’interno della Casa, dove ha formato un gruppo con Lorenzo Spolverato contro Helena Prestes. Zarino ha commentato le dinamiche attuali, sottolineando che le emozioni all’interno del reality possono essere amplificate e che non è sicuro se i sentimenti tra Shaila e Lorenzo siano autentici. Secondo lui, il sentimento potrebbe essere meno intenso di quanto venga mostrato.

Accuse e responsabilità

Durante l’intervista, Zarino ha anche affrontato le accuse fatte da Shaila riguardo ai suoi ex fidanzati, che avrebbero approfittato di lei economicamente. L’ex tronista ha negato di aver mai avuto un comportamento simile, affermando di aver investito molto nella loro relazione, sia emotivamente che finanziariamente. Ha descritto Shaila come una persona che tende a scappare dalle responsabilità, spesso presentandosi come vittima, mentre in realtà ha avuto relazioni in cui è stata trattata bene.

Un possibile ritorno nella Casa?

Infine, si è parlato della possibilità che Alessandro possa entrare nella Casa come concorrente. Sebbene abbia espresso interesse per un eventuale ingresso, ha chiarito che non sarebbe mai disposto a farlo mentre Shaila è presente. La sua posizione è chiara: non vuole creare ulteriori tensioni e preferisce mantenere le distanze dalla sua ex fidanzata.