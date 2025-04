Rissa finale al Grande Fratello: tensioni tra ex concorrenti

Un finale di stagione che ha sorpreso tutti con una rissa tra ex gieffini.

Un finale inaspettato

La diciottesima edizione del Grande Fratello si è conclusa con un colpo di scena che nessuno si aspettava. Dopo la proclamazione di Jessica Morlacchi come vincitrice, gli animi si sono surriscaldati tra alcuni ex concorrenti, portando a una rissa che ha scosso lo studio. Secondo quanto riportato da fonti vicine alla produzione, la tensione è aumentata rapidamente, culminando in un momento di violenza che ha sorpreso tutti i presenti.

Dettagli della rissa

Le informazioni trapelate indicano che la rissa è scoppiata durante la festa di produzione, subito dopo la finale. Una testimone, cugina del parrucchiere di Alfonso Signorini, ha rivelato che quattro ex gieffini sono venuti alle mani, mentre gli altri concorrenti si sono allontanati per paura di essere coinvolti. Solo Federica è rimasta in studio, intenta a cercare la sua Iqos persa tra i coriandoli.

Interventi e tentativi di pacificazione

Alcuni concorrenti hanno tentato di placare la situazione, ma senza successo. Giglio e Eleonora Cecere hanno provato a intervenire, mentre Jessica Morlacchi ha scelto di allontanarsi con il premio in mano. Fortunatamente, Stefania Orlando è stata salvata in extremis da Mattia Fumagalli, che ha lanciato un grido per fermare la rissa. Anche MariaVittoria Minghetti ha cercato di distrarre i litiganti cantando, ma solo l’intervento di Signorini ha riportato la calma, minacciando di rinchiudere i concorrenti per altri sei mesi.

Un finale che ha fatto discutere

Questo episodio ha suscitato un acceso dibattito tra i fan del reality, molti dei quali hanno trovato la situazione divertente, mentre altri l’hanno considerata inappropriata. La rissa, sebbene divertente per alcuni, ha messo in luce le tensioni che possono sorgere tra i concorrenti anche dopo la fine del programma. La stagione si chiude quindi con un mix di emozioni, tra vittorie e conflitti, lasciando i telespettatori con molte domande su cosa accadrà in futuro.