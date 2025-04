Un compleanno significativo

Simona Ventura, icona della televisione italiana, festeggia oggi il suo sessantesimo compleanno. Conosciuta per la sua carriera brillante e il suo carisma, la conduttrice ha deciso di riflettere su un percorso che l’ha vista protagonista per oltre tre decenni. In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, Ventura ha condiviso pensieri e bilanci, affrontando anche le recenti polemiche legate al suo ex marito, Stefano Bettarini.

Le parole di Stefano Bettarini

Negli ultimi mesi, Bettarini ha lanciato diverse frecciate nei confronti di Ventura, accusandola di aver trascurato la famiglia a favore della carriera. In particolare, ha commentato la sua decisione di risposarsi con Giovanni Terzi, esprimendo preoccupazione per i loro figli. “Non vorrei ferirli in alcun modo”, ha dichiarato, evidenziando la sua volontà di proteggere i ragazzi da eventuali conflitti familiari. Tuttavia, le sue affermazioni non sono passate inosservate e hanno suscitato reazioni da parte della conduttrice, che ha scelto di mantenere un profilo basso, rispondendo con una frase secca: “Con Stefano sono alti e bassi. Vie di mezzo, mai!”.

Riflessioni sulla carriera

Nel corso dell’intervista, Ventura ha anche parlato delle sfide professionali affrontate negli ultimi anni. Dopo un periodo di grande successo, ha ammesso che la sua carriera ha subito una battuta d’arresto intorno ai 50 anni. “L’ultimo decennio è stato difficile sul piano lavorativo”, ha dichiarato, spiegando di aver scelto di lasciare la Rai per cercare nuove opportunità. La conduttrice ha trovato una nuova linfa vitale grazie a Maria De Filippi, che l’ha coinvolta in progetti come Amici e Temptation Island. “Le sarò sempre grata”, ha aggiunto, sottolineando l’importanza di avere mentori nel mondo dello spettacolo.

Un confronto con i Ferragnez

Durante l’intervista, Ventura ha anche fatto un curioso confronto con la coppia influente Chiara Ferragni e Fedez. Riconoscendosi in parte nella loro storia, ha commentato le difficoltà che stanno attraversando. “Entrambi stanno attraversando momenti complicati”, ha affermato, senza schierarsi da una parte o dall’altra. Tuttavia, ha voluto sottolineare che è giusto andare oltre gli errori, facendo riferimento alla crescita personale e professionale che ogni individuo può affrontare.

Un futuro sereno

Oggi, Simona Ventura è felicemente sposata con Giovanni Terzi e non esclude la possibilità di ritirarsi a vita privata in futuro. “Magari tra dieci anni”, ha detto, sognando una vita tranquilla in una casa al mare. Con un passato ricco di successi e una carriera che continua a evolversi, la conduttrice si prepara ad affrontare il futuro con la stessa determinazione che l’ha sempre contraddistinta.