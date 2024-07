Il corpo senza vita del giovane 26enne, Alex Marangon, è stato trovato nel primo pomeriggio di oggi, 2 luglio, alle 14.30 circa, nella zona di Ciano del Montello a Crocetta, su un isolotto sul Piave: era scomparso intorno alle tre del mattino tra il 29 e il 30 giugno a Vidor.

Alex Marangon trovato morto dopo la scomparsa

Il corpo privo di vita è stato trovato nel primo pomeriggio di oggi, 2 luglio, alle 14.30 circa, nella zona di Ciano del Montello a Crocetta, su un isolotto sul Piave.

Una zona impervia che ha richiesto l’intervento di un elicottero, il “Drago 149” dei vigili del fuoco di Venezia, per il recupero della salma.

Secondo le prime indiscrezioni sul corpo non ci sarebbe nessun segno di violenza: il ragazzo potrebbe essere caduto in acqua o trasportato via dalla corrente durante un bagno notturno. Tuttavia, al momento, non si esclude nessuna pista.

Alex Marangon scomparso

Il giovane si era allontanato da un gruppo di venti ragazzi, durante una festa, intorno alle 3 del mattino, facendo perdere le sue tracce. Le ricerche, avviate dalla mattinata di domenica, dopo i primi appelli della famiglia, hanno visto la mobilitazione di vigili del fuoco, protezione civile, carabinieri e soccorso alpino.

Il barista aveva lasciato in auto il portafogli e le chiavi, mentre il suo smartphone è stato rinvenuto nella camera da letto in cui avrebbe dovuto trascorrere la notte.

Le indagini dopo la morte di Alex Marangon

La Procura di Treviso dovrà valutare se far svolgere o meno un esame autoptico sulla salma o un semplice esame esterno, prima di restituirla alla famiglia. Il corpo si trova attualmente presso l’obitorio di Montebelluna.