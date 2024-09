Alfonso Signorini discute le novità della prossima edizione del Grande Fratello.

Alfonso Signorini condurrà per il sesto anno consecutivo il Grande Fratello, il cui nuovo ciclo comincerà lunedì sera. Signorini, in un'intervista con Tv Sorrisi & Canzoni, ha rivelato che fu scelto per conduzione del programma dal vicepresidente di Mediaset Pier Silvio Berlusconi, quando era pronto a lasciare il suo ruolo di opinionista. Tuttavia, quest'esperienza in televisione lo ha reso più consapevole e rispettoso verso gli altri. Ha anticipato che nella nuova edizione del Grand Fratello ci saranno 22 concorrenti senza distinzione tra vip e non vip. Infine, si è espresso positivamente su Beatrice Luzzi, l'unica nuova presenza nello studio.

Alfonso Signorini tornerà sullo schermo lunedì sera con una nuova stagione del Grande Fratello, per il sesto anno di fila. Durante una recente intervista con la rivista Tv Sorrisi & Canzoni, ha raccontato una curiosa aneddoto. Ha ricordato la sorpresa quando Pier Silvio Berlusconi gli assegnò questo ruolo insperato.

Sei anni fa, aveva appena finito l’edizione del GF Vip come opinionista al fianco di Ilary Blasi. Si era vociferato che Blasi non sarebbe tornata l’anno successivo e, trovandosi in sintonia con lei, Signorini aveva deciso di fare altrettanto. Doveva incontrare Berlusconi per comunicargli questa decisione ma, a sua grande sorpresa, Berlusconi lo aveva chiamato per offrirgli la conduzione del programma.

Parlando della sua esperienza in televisione, Signorini ha affermato che è un tipo di lavoro che ti fa ascoltare e ti rende più consapevole del tuo ambiente e di chi ti guarda. Nel corso degli anni, questo mestiere lo ha cambiato in meglio, rendendolo più attento e rispettoso anche verso coloro che lavorano in televisione.

Ha inoltre ammesso che in passato, quando era opinionista e giornalista, e quando lavorava alla radio, è stato molto critico nei confronti di alcune personalità. Ora ha capito che è importante avere rispetto per chiunque sia disposto a mettersi in gioco in diretta, dato che non è un lavoro facile.

In chiusura dell’intervista, Signorini ha detto che lui e la sua squadra hanno cominciato a lavorare sulla nuova edizione del Grande Fratello appena finita quella scorsa, intorno ad aprile. Ci saranno 22 concorrenti, e non ci saranno distinzioni tra vip e non vip. Tutti i partecipanti saranno messi sullo stesso piano, con le proprie storie e personalità.

Alfonso Signorini si è espresso su Beatrice Luzzi, l’unica nuova presenza di questa edizione: “Sono felice di averla di nuovo nello studio e sentivo la necessità di un nuovo affiancamento all’esperta Cesara Buonamici”.