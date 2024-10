Il cammino di Anna Acciardi e Alfred Ekhator a Temptation Island non è iniziato sotto una buona stella. Infatti, nella presentazione, Anna ha rivelato di aver trovato nel telefono del suo partner messaggi in cui lui pianificava uscite con altre donne. Durante il soggiorno a Is Morus Relais, Alfred si è lasciato andare con una delle tentatrici, Sofia, baciandola e ammettendo di non provare più gli stessi sentimenti per Anna. Dopo questo episodio, sembrava che i due avessero deciso di tornare insieme.

Ekhator confessa di non amare più Anna

Durante il falò di confronto, Ekhator ha confessato a Anna di non amarla più: “Sì, è vero, non ti amo più. Da quanto tempo? Da parecchio. Ho continuato perché ti voglio bene e sono grato alla tua famiglia, ai tuoi genitori, che adoro. A casa vostra mi sento bene, ma accettare certe realtà non è semplice. Non voglio più illuderti, quindi ti dico la verità. Non voglio farti del male, perciò ti dico che non ti amo più. Preferisco uscire da solo che con lei.”

La reazione di Anna

Anna ha reagito con veemenza: “Sei disgustoso! Mi hai sempre ingannata. Non dirmi che ti importava di me, perché non è vero. Mentre baciavi lei, pensavi a me e ai miei genitori? Adesso non voglio più uscire di qui con te, mi hai preso in giro per troppo tempo e non vali nulla. Non è un insulto, è una descrizione.”

Alla fine, i due hanno lasciato Temptation Island separati, ma è davvero la conclusione della loro storia? Forse no.

Possibile riaccensione del legame

Negli ultimi tempi, si stanno diffondendo voci riguardanti una possibile riaccensione del legame tra Ekhator e Anna e la Acciardi. Anche Deianira Marzano, esperta di gossip, ha dichiarato: “Alfred e Anna si sono rincontrati dopo il programma? Assolutamente sì!”. A breve avremo conferme, poiché nell’episodio finale di Temptation Island, Filippo rivelerà gli sviluppi seguiti al falò.