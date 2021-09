Alitalia, presidio dei lavoratori davanti alla sede di Ita

Roma, 20 set. (askanews) – Presidio dei dipendenti Alitalia davanti alla sede di Ita, a Roma, in concomitanza con l’incontro convocato dalla compagnia con i sidacati per cercare di trovare un accordo sul nuovo contratto di lavoro con il quale saranno inquadrati i nuovi assunti.

I sindacati di categoria Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Ugl hanno organizzato il sit-in allo scopo di far “sentire la nostra voce”, nel ribadire il “no ai licenziamenti e a condizioni di lavoro unilaterali” e il “sì ad un piano di sviluppo e al contratto collettivo nazionale di lavoro”.

I sindacati hanno partecipato in mattinata a un incontro al ministero del Lavoro con il governo sul rinnovo della Cigs per i dipendenti Alitalia. Al momento il tavolo rimane aperto e e l’estensione della Cigs resta a un anno.

“Vi sono ad oggi dei nodi cruciali irrisolti sul tavolo di Ita e indissolubilmente legati agli ammortizzatori sociali di Alitalia – hanno detto i sindacati -, prima tra tutti l’improvvisa modifica del piano industriale rispetto a quanto previsto dal Decreto Interministeriale di costituzione della NewCo, che ha visto tagliare i rami Handling e manutenzione, oltre a prevedere appena il 50% dei lavoratori del ramo Aviation.

Le organizzazioni sindacali ritengono che con questi presupposti non sia sufficiente prevedere un solo anno di Cigs e hanno pertanto richiesto una durata dell’ammortizzatore sociale sull’intero arco di piano per motivi legati al riassorbimento del personale da parte di Ita, previsto in un periodo di 4 anni. A questo quadro generale si aggiunge la necessità di prevedere da subito gli strumenti e le coperture economiche per il mantenimento delle licenze e delle certificazioni professionali, oltre alle eventuali riqualificazioni”.