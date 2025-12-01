Allerta Meteo in Italia: domani sono attesi temporali e piogge abbondanti con possibili allagamenti. Le condizioni previste per il 2 dicembre.

L’Italia continua a essere interessata da una forte ondata di maltempo di origine atlantica. Temporali e piogge intense si verificheranno domani, martedì 2 dicembre. La Protezione Civile ha diramato un’allerta meteo gialla per alcune aree a rischio. Ecco di quali si tratta.

Nuovi giorni di maltempo sulla Penisola

La perturbazione di origine atlantica che ha interessato nelle ultime ore gran parte del Centro e del Nord Italia continuerà a influenzare le condizioni meteorologiche anche domani, martedì 2 dicembre.

Il maltempo, infatti, si muoverà progressivamente verso le regioni meridionali, portando temporali sparsi e instabilità su tutto il territorio nazionale.

La Protezione Civile ha già emesso un’allerta meteo gialla per temporali su alcune zone del Centro-Sud, specificamente in Basilicata, Campania, Lazio e Puglia, per prevenire possibili disagi legati a piogge intense. Al Nord si prevede invece un miglioramento parziale del tempo nel corso della giornata, sebbene il cielo resterà nuvoloso con qualche pioggia residua.

Allerta meteo in Italia per il 2 dicembre: maltempo e temporali in arrivo su diverse regioni

Domani, nelle regioni centrali, il cielo sarà molto nuvoloso, soprattutto lungo le aree tirreniche, con rovesci e temporali che interesseranno la bassa Toscana e il Lazio, estendendosi rapidamente anche alle zone adriatiche. Al Sud, la situazione resterà critica fin dalle prime ore del mattino, con piogge e temporali intensi in Campania, Calabria tirrenica, Molise e Puglia.

Le aree più a rischio, secondo l’ultimo bollettino della Protezione Civile, includono i bacini costieri del Lazio, la penisola salentina, gran parte della Campania e diverse zone della Basilicata. La settimana meteorologica proseguirà con un’ulteriore intensificazione dei fenomeni, mentre nuove perturbazioni atlantiche sono attese nei giorni successivi, portando piogge abbondanti e temporali diffusi in tutto il Paese.