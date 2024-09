All'interno del Grande Fratello, Jessica ha sviluppato sentimenti forti per Giglio, affermando: "Mi fa perdere la testa".

Durante il suo soggiorno al Grande Fratello, Jessica Morlacchi ha sviluppato sentimenti per Giglio 'Luca' Giglioli. Originariamente vedeva Giglio solo come amico, ma ora si è innamorata di lui. Tuttavia, mantiene le distanze perché Giglio ha una relazione non definita all'esterno del reality show. Jessica ha chiesto alle amiche, specialmente a Ila Clemente, di capire se l'interesse di Giglio è reciproco. Ila è incerta su come affrontare la situazione.

Jessica Morlacchi, durante il suo soggiorno al Grande Fratello, ha condiviso con le sue amiche un sentimento intenso che ha sviluppato per Giglio ‘Luca’ Giglioli. Inizialmente, Jessica vedeva Giglio solo come un amico, ma adesso confessa di essersi innamorata di lui, sottolineando la sua sensibilità come qualità stand out. Nonostante le sue sentimenti, mantiene le distanze da Giglio poiché lui afferma di avere una relazione non definita al di fuori del Grande Fratello. Jessica ha esortato le sue amiche, in particolare Ila Clemente, a scoprire se l’interesse è reciproco, suggerendo che potrebbero dire a Giglio che lei è interessata. Ila, tuttavia, sembra incerta su come procedere con la potenziale situazione imbarazzante. Jessica spera che le sue amiche possano svelare le vere intenzioni di Giglio.