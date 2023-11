Home > Video > "Allucinante l'ignoranza delle persone" "Allucinante l'ignoranza delle persone"

"Perché la gente non capisce che 'all you can eat' non significa sprecare il cibo" Erika Calabrò (@lapizzaioladitiktok) spiega in un video uno spiacevole evento accaduto nella sua pizzeria. Un gruppo ha ordinato oltre al primo giro, un secondo giro, di cui hanno però lasciato quasi tutto. Al momento del pagamento, nel conto c'era il sovrapprezzo per il cibo lasciato, il gruppo si lamenta della penale inserita nello scontrino, nonostante le spiegazioni dei proprietari. Erika conclude dicendo: "La strafottenza mi da fastidio, perché non capiscono che io sto qui a lavorare, non per dare conto a loro"