Home > Video > Alluvione Emilia Romagna: l'intervento per salvare due cani Alluvione Emilia Romagna: l'intervento per salvare due cani

Non si fermano le operazioni di soccorso nelle aree alluvionate dell'Emilia Romagna. La Croce Rossa si sta occupando di decine di interventi per soccorrere non soltanto le persone ma anche gli animali domestici. Le immagini del salvataggio di due cani sono un colpo al cuore