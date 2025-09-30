Almasri: Iaia (Fdi), 'bene giunta autorizzazioni, colpire governo unico obiettivo opposizione'

Roma, 30 set.-(Adnkronos) - "Bene la giunta per le autorizzazioni della Camera che oggi ha bocciato la richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti dei ministri Nordio e Piantedosi e del sottosegretario Mantovano. Nel caso di specie, è evidente come i membri del Governo abbiano ...

Roma, 30 set.-(Adnkronos) – "Bene la giunta per le autorizzazioni della Camera che oggi ha bocciato la richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti dei ministri Nordio e Piantedosi e del sottosegretario Mantovano. Nel caso di specie, è evidente come i membri del Governo abbiano agito esclusivamente per la tutela di un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante e il perseguimento di un preminente interesse pubblico nell’esercizio delle proprie funzioni.

Si tratta di un ‘caso di scuola’ nel quale l’interesse e la sicurezza nazionale hanno avuto la precedenza rispetto a qualunque altro aspetto". Così il deputato Dario Iaia, capogruppo FdI in Giunta Autorizzazione a procedere.

"Questo ha riconosciuto la maggioranza della Giunta che, peraltro, ha denunciato il pregiudizio dell’opposizione e del relatore Gianassi, i quali volutamente hanno ignorato quelli che erano i pericoli segnalati dai servizi ed hanno agito ispirando la propria azione politica con un unico obiettivo: quello di colpire il Governo Meloni. Anche in questo caso, la loro azione non ha sortito alcun effetto, essendo assolutamente infondata sia dal punto di vista giuridico che politico", conclude.