Ambiente, Barbaro: "C'è squilibrio tra Parchi e Aree marine protette"

Roma, 17 dic. (Adnkronos) - “Stiamo cercando di coinvolgere anche le associazioni ambientaliste per portare un contributo all'adeguamento della legge 394 che disciplina le aree protette sul nostro territorio. La legge va assolutamente adeguata, ma l'importanza di questa riunione non...

Roma, 17 dic. (Adnkronos) – “Stiamo cercando di coinvolgere anche le associazioni ambientaliste per portare un contributo all'adeguamento della legge 394 che disciplina le aree protette sul nostro territorio. La legge va assolutamente adeguata, ma l'importanza di questa riunione non è soltanto nell'adeguamento della legge, ma nella possibilità di dare continuità ai confronti per trovare le proposte che indirizzeranno i prossimi anni. C'è squilibrio tra parchi e aree marine protette, ma soprattutto c'è una percezione nell'immaginario collettivo che è inferiore rispetto all'importanza che hanno le aree protette”. Così Claudio Barbaro, sottosegretario di Stato al ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, durante gli 'Stati Generali delle Aree protette italiane', un confronto con i protagonisti del sistema delle aree naturali protette, presso la Biblioteca Nazionale di Roma.

"Noi stiamo cercando, proprio attraverso queste due giorni, di cambiare il paradigma. Dobbiamo cercare di far sì che le aree protette, che rappresentano il 23% del territorio nazionale, possano entrare nella quotidianità degli italiani", aggiunge.