Ambiente, Gela: la rigenerazione passa anche dalle scuole

Gela, 1 dic. (askanews) – Educazione ambientale, l’economia circolare e le nuove opportunità di lavoro: sono i temi trattati nella sessione pomeridiana del primo giorno degli “Stati Generali per la Rigenerazione dei Territori”, in programma a Gela e organizzati dalla Camera Forense Ambientale. “Bisogna insegnare ai più piccoli per arrivare ai più grandi – dice Lea Ciaccio, amministratrice EcoXX1 – le buone pratiche passano soprattutto dalle scuole. Rigenerazione del territorio e rifiuti, due temi che trattiamo con gli alunni delle scuole, la formazione è fondamentale per raggiungere l’obiettivo”.